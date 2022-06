Bitcoin weer ruim boven 20.000 dollar na dieptepunt in weekend

De waarde van de bitcoin is weer gestegen tot ruim boven de 20.000 dollar en lijkt wat te stabiliseren. Afgelopen weekend dook de belangrijkste digitale munt daar nog ver onder en bereikte het laagste niveau in anderhalf jaar. De verkoopgolf werd onder meer veroorzaakt doordat centrale banken wereldwijd de rentes verhogen. Zo hopen ze de hoge inflatie af te remmen.

Veel investeerders vrezen dat hogere rentetarieven kunnen leiden tot een economische krimp. Geld lenen wordt dan duurder en bedrijven en consumenten kunnen besluiten minder uit te geven. Daar komt bij dat cryptomunten worden gezien als risicovolle investeringen en wanneer de rente stijgt, kiezen veel beleggers ervoor om minder risico te nemen.

Er spelen ook problemen bij cryptobedrijven. Die leiden er mogelijk toe dat investeerders vertrouwen verliezen. Zo bevroor cryptobank Celsius Network eerder deze maand alle transacties, naar eigen zeggen vanwege ‘extreme marktomstandigheden’. Maandag liet het bedrijf weten meer tijd nodig te hebben om zijn activiteiten te stabiliseren.

Rond 07.30 uur was de bitcoin zo’n 20.750 dollar waard (zo’n 19.700 euro). Daarmee won de cryptomunt in de afgelopen 24 uur zo’n 5 procent aan waarde. De laatste zeven dagen ging bitcoin evengoed nog bijna 10 procent omlaag. Zaterdag zakte de waarde een stuk onder de 18.000 dollar. Op 1 januari van dit jaar was de bitcoin nog ruim 47.000 dollar waard. Vorig jaar november piekte de digitale munt op meer dan 68.000 dollar.