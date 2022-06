Bouwer BAM doet Duits onderdeel van de hand

Bouwonderneming BAM verkoopt zijn Duitse werkmaatschappij Wayss & Freytag Ingenieurbau aan ZECH Building. De transactie, die naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar wordt afgerond, levert het bedrijf uit Bunnik een boekwinst op van 50 miljoen euro. BAM hield bij zijn winstprognose over dit jaar al rekening met dit bedrag.

Wayss & Freytag Ingenieurbau is een voorname speler in de Duitse markt voor weg- en waterbouw. Daarnaast is de onderneming internationaal actief met tunnelbouw. Zo is het bedrijf als onderdeel van een joint venture onder andere betrokken bij de bouw van de Fehmarnbelt-tunnel tussen Duitsland en Denemarken. Het onderdeel telt zo’n 1000 werknemers en is jaarlijks goed voor zo’n 500 miljoen euro omzet.

BAM had eerder al bekendgemaakt dat het onderdelen in Duitsland van de hand wilde doen. De bouwer richt zich op groeimarkten Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland waar het bedrijf kan profiteren van zijn schaalgrootte en concurrentievoordelen. ZECH Building nam eerder al BAM Deutschland over van BAM.