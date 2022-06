ACM start campagne om ouderen te wijzen op gevaar onlinereclames

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start een campagne om ouderen te wijzen op de gevaren van onlineadvertenties. Volgens de toezichthouder zijn 65-plussers niet goed in staat om advertenties op zoekmachines als Google te herkennen en lopen zij daardoor kans om bij onbetrouwbare partijen uit te komen.

ACM en ouderenbond ANBO hielden samen een peiling waarin 38 procent van de deelnemende 65-plussers aangaf het moeilijk te vinden het verschil te zien tussen een advertentie en een gewoon zoekresultaat. Een kwart zei helemaal niet te letten op dit onderscheid.

‘Zeker als je snel iets nodig hebt, is het belangrijk om goed te kijken, te vergelijken en dan zorgvuldig te kiezen’, aldus Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. ‘Daarmee kun je voorkomen dat je terechtkomt bij een onbetrouwbare partij en achteraf een onverwacht hoge rekening krijgt.’

Veilig online

‘Deze campagne is erop gericht om advertenties te herkennen naast de andere zoekresultaten’, zegt Van Houten verder in een toelichting. Het gaat dan om het letten op het woord ‘advertentie’ bij een zoekresultaat.

Ouderenbond ANBO is blij met deze campagne, in de vorm van video’s op sociale media. ‘Het is belangrijk dat ouderen op een veilige manier online kunnen zijn. Deze campagne helpt hen daarbij’, reageert directeur Anneke Sipkens.