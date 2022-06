Delegatie Westerwolde naar Den Haag om te praten over Ter Apel

Een aantal raadsleden, wethouders en de burgemeester van de gemeente Westerwolde brengen dinsdag een bezoek aan de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Ze willen in Den Haag praten over de problemen rond de asielopvang in Ter Apel, dat onder de gemeente Westerwolde valt. Het gesprek gaat onder meer over de overlast voor inwoners en ondernemers, de druk op de medewerkers betrokken bij de asielopvang en over de impact op de vluchtelingen.

Volgens de gemeente Westerwolde staat het draagvlak voor de opvang van asielzoekers ernstig onder druk door de problemen. ‘Inwoners worden geconfronteerd met vernielingen, diefstal en intimidatie’, aldus een woordvoerder van Westerwolde. ‘Ondernemers zijn dagelijks de dupe van winkeldiefstallen. Medewerkers van COA, IND, beveiliging en het openbaar vervoer raken oververmoeid en ook de vluchtelingen hebben te lijden onder de slechte omstandigheden waarin zij verblijven.’ In het aanmeldcentrum in Ter Apel is het de afgelopen tijd vaak te druk, waardoor mensen op stoelen moeten slapen.

De delegatie uit Westerwolde zal de commissie tien maatregelen voorleggen, die volgens hen de problemen van Ter Apel verminderen. De maatregelen zijn onder andere het direct realiseren van een sobere opvang (gesloten of semi-gesloten) voor kansarme asielzoekers, minimaal twee aanmeldcentra in Nederland en het strafbaar maken van fraude in de asielprocedure. Ook wil Westerwolde graag een aanwijsbevoegdheid voor de staatssecretaris om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen en meer financiële middelen voor de inzet van extra boa’s.

Het gesprek vindt om 18.00 uur plaats in de Troelstrazaal.