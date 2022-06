VluchtelingenWerk gealarmeerd om oplopende achterstanden IND

VluchtelingenWerk Nederland maakt zich zorgen om de snel oplopende achterstand bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Volgens de organisatie wachten zo’n 6000 asielzoekers langer dan de wettelijke termijn op een beslissing over hun verblijf, zes keer meer dan in januari. VluchtelingenWerk waarschuwt voor een nog grotere asielcrisis en roept staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) op om in te grijpen.

In totaal wachten er volgens Vluchtelingenwerk 26.000 asielaanvragen op een beoordeling van de IND. ‘VluchtelingenWerk ziet dat steeds meer asielzoekers worstelen met mentale problemen door een totaal uitzichtloze situatie. Zij hebben het gevoel in een donkere tunnel zonder perspectief te moeten leven. Vragen via telefoon of mail worden niet of heel laat beantwoord door de IND’, aldus een woordvoerder van VluchtelingenWerk.

Bij de IND waren de achterstanden in 2020 zo hoog opgelopen dat er een speciale taskforce werd ingesteld om de achterstanden weg te werken. Die werd eind vorig jaar opgeheven. ‘Dat de achterstand middenin een opvangcrisis opnieuw oploopt is zeer zorgwekkend. Dit dreigt een crisis bovenop een crisis te worden’, aldus VluchtelingenWerk. Daarbij doelt de organisatie ook op de situatie bij het opvangcentrum in Ter Apel, waar de laatste tijd regelmatig mensen op stoelen moeten slapen omdat er geen plek meer is.

De hulporganisatie roept de staatssecretaris op om met een noodplan te komen om de achterstanden weg te werken ‘voor de situatie opnieuw uit de hand loopt.’ ‘De IND kampt al langer met een tekort aan (ervaren) personeel om asielverzoeken op tijd af te handelen. Dit komt mede door een gebrek aan structurele financiering waardoor te snel afscheid moet worden genomen van personeel.’

Verder verzoekt VluchtelingenWerk de IND om asielzoekers meer duidelijkheid te geven over hun situatie. ‘Alleen al door een bezoek te brengen aan een locatie om uitleg te geven waarom alles zo lang duurt kan enorm verschil maken.’