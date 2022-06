Milities doden 132 burgers in Mali

Extremistische milities hebben het afgelopen weekend 132 mensen vermoord, bevestigt de Malinese regering maandagavond in een verklaring. De aanslagen waren op zaterdag en zondag in de centraal gelegen plaatsen Dialassagou, Dianweli en Deguessagou en in omliggende gebieden.

Volgens de regering werden de burgers in koelen bloede gedood door jihadistische terroristen die banden hebben met al-Qaeda. Een anonieme lokale functionaris meldt dat ook hutten en huizen in brand zijn gestoken en er vee is gestolen. Andere vertegenwoordigers van de lokale overheid gaan ervan uit dat het dodental veel hoger ligt. El-Ghassim Wane, hoofd van de VN-vredesmissie in Mali, veroordeelde de "terroristische" aanslagen op Twitter en noemde ze "een verachtelijke en laffe daad".

Mali, dat ongeveer 20 miljoen inwoners telt, heeft sinds 2012 drie militaire staatsgrepen meegemaakt. Sinds de meest recente staatsgreep in mei wordt het land geleid door een militaire overgangsregering die nauwe banden lijkt te onderhouden met Rusland. Islamitische terroristische groeperingen zorgen al jaren voor problemen in de door crisis geteisterde staat.