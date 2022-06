Amalia heeft haar jachtakte behaald

Amalia heeft eerder in haar boek al gemeld dat zij voornemens was de akte te gaan behalen. Eerder haalde zij al haar diploma. Dit deed zij naar eigen zeggen op aandringen van haar vader, koning Willem-Alexander. In haar boek zei Amalia dat de akte ‘niet meteen bedoeld is om te gaan jagen, maar vooral dient ter voorbereiding op het toekomstige beheer van Kroondomein Het Loo in Apeldoorn’.

Voor het behalen van een jachtakte zijn een paar heldere criteria opgesteld. Zo moet een toekomstige jager de gelegenheid hebben tot jagen, de optie hebben tot het verkrijgen van een wapen en in het bezit zijn van een goede wapenkluis. De aanvraag en de verstrekking van een jachtakte lopen via de afdeling Korpscheftaken in de regio waar een toekomstige jager woont.

De koninklijke jacht is een gevoelig onderwerp, met name waar het gaat om het Kroondomein. De Partij voor de Dieren stelde eerder al vragen over het voornemen van de Prinses van Oranje om te gaan jagen.