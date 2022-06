Von der Leyen waarschuwt voor terugval op fossiele brandstoffen

Europese landen moeten oppassen dat ze, in hun pogingen om minder afhankelijk te worden van Russisch gas, niet te veel terugvallen op vervuilendere fossiele brandstoffen. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft dat gezegd in een interview met de Britse zakenkrant de Financial Times. Landen moeten het bereiken van hun vergroeningsdoelen niet uit het oog verliezen.

‘We moeten zorgen dat we deze crisis gebruiken om vooruit te gaan en niet terugvallen op vieze fossiele brandstoffen’, aldus de commissievoorzitter. ‘Het is een dunne lijn en het is nog lang niet zeker dat we de juiste kant op gaan.’

Vanwege de Russische leveringsbeperkingen van gas hebben onder meer Duitsland, Oostenrijk en Nederland aangekondigd meer stroom op te gaan wekken in kolencentrales. Dat leidt tot de zorg dat, ook al is het een tijdelijk verschijnsel, Europese landen door de crisis juist trager overstappen op schone energie. De verwachting is dat Italië binnenkort ook weer meer stroom met kolen gaat opwekken.

Von der Leyen zei verder dat het gasverbruik in Europa al 9 procent lager lag dan normaal in het eerste kwartaal. Zo heeft de industrie ook maatregelen genomen om minder gas te verbruiken, mede door de sterk gestegen prijzen.