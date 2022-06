Macron voert gesprekken met Franse oppositiepartijen

De Franse president Emmanuel Macron voert volgens het Élysée deze week gesprekken met vertegenwoordigers van de belangrijkste politieke partijen na de voor hem teleurstellend verlopen parlementsverkiezingen. Hij is zondag de meerderheid in het parlement kwijtgeraakt, maar zijn politieke blok Ensemble is nog wel het grootste met 245 zetels.

Doel van de besprekingen, die dinsdag en woensdag in het Élysée-paleis worden gehouden, is om ‘oplossingen te vinden om de Fransen te dienen’ in een tijd dat er geen ‘alternatieve meerderheid’ is voor die van Macrons Ensemble, zei een ambtenaar van het kantoor van de president, die anoniem wil blijven.

Macron ontvangt de vertegenwoordigers van verschillende partijen afzonderlijk van elkaar. Ook lijkt het erop dat de Franse president het gesprek wil aangaan met de partijen van de uiterst linkse leider Jean-Luc Mélenchon en de uiterst rechtse Marine Le Pen, die beiden grote winsten boekten tijdens de verkiezingen.

Macron, die nog niet gereageerd heeft op de verkiezingsuitslag, wil volgens analisten vermoedelijk een alliantie aangaan met de conservatieve Republikeinen (LR), de traditionele partij van Frans rechts. Samen met LR heeft zijn Ensemble wel een meerderheid in het parlement.