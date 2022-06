Moskou dreigt gevangen Amerikaanse ‘huurlingen’ te vervolgen

De Amerikanen die in Oekraïne door Russische troepen zijn gevangengenomen zijn volgens het Kremlin ‘huurlingen’ die zich bezighielden met illegale activiteiten. Ze moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun ‘misdaden’, meldt het Russische persbureau RIA.

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei ook dat deze gevangenen niet onder de Conventie van Genève vallen omdat het geen reguliere troepen zijn. Ze hebben op Russische militairen geschoten en hun leven in gevaar gebracht.

Een rechtbank in de pro-Russische regio Donetsk in Oost-Oekraïne veroordeelde eerder twee Britten en een Marokkaan ter dood wegens hun deelname als ‘huurling’ aan de oorlog aan de kant van Oekraïne. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou benadrukte vervolgens dat zij als huurlingen geen bescherming genieten onder internationaal humanitair recht.