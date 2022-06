Scholz: Poetin vreest ‘vonk van democratie’

Scholz doet zijn uitspraken in een interview met de Duitse krant Münchner Merkur dat maandag is gepubliceerd op een website van de regering. Hij reageerde op de vraag of Poetin zal accepteren dat Oekraïne dichter bij de Europese Unie komt. ‘De Russische president moet accepteren dat er in zijn buurt een gemeenschap van op de wet gebaseerde democratieën is die steeds dichter naar elkaar toe groeit’, aldus de bondskanselier. ‘Hij is duidelijk bang dat de vonk van de democratie zich over zijn land verspreidt.’

De Europese Commissie kwam vrijdag met het advies om Oekraïne de status van kandidaat-lid van de EU te geven. Wel moet de regering in Kiev nog aan een aantal voorwaarden voldoen voor het echte overleg kan beginnen dat op het lidmaatschap voorbereidt. Onder meer Nederland en Duitsland hebben al laten weten het verlenen van het kandidaat-lidmaatschap te steunen. ‘Poetin wil een verdeeld Europa en een terugkeer naar een politiek van invloedssferen’, zei Scholz. ‘Hier zal hij niet in slagen.’