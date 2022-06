Slotcoördinator denkt dat KLM vooral Europese vluchten schrapt

KLM zal vooral in Europese vluchten snijden om het aantal reizigers vanaf Schiphol komende maand te beperken, voorziet directeur Hugo Thomassen van slotcoördinator Airport Coordination Netherlands (ACNL). Hij wijst erop dat KLM op sommige bestemmingen meerdere keren per dag vliegt en ervoor kan kiezen om een deel van die vluchten samen te voegen.

Toch zijn ingrepen bij langere, intercontinentale vluchten niet uitgesloten, aldus Thomassen. ‘Bedenk dat KLM naar bijvoorbeeld New York drie keer per dag vliegt’, geeft hij als voorbeeld. Maar de uiteindelijke keuze ligt bij de luchtvaartmaatschappij.

‘Aan de airlines zal ik geen advies geven’, aldus de topman van ACNL. De luchtvaartmaatschappijen weten zelf het beste hoe zij de capaciteitsreductie kunnen vormgeven in hun bedrijfsmodel, aldus Thomassen. ‘Zo kunnen vakantiecarriers makkelijker vluchten verplaatsen naar andere luchthavens, maar kan KLM dat niet, gezien de overstapfunctie.’

Vakantievliegers zijn al druk doende om vluchten te verplaatsen naar kleinere vliegvelden, gaf Thomassen eerder aan, ook al is de ruimte daar ook beperkt. Hij verwacht dat de laatste slots op Rotterdam The Hague Airport ‘binnen de komende uren of dagen’ vergeven zijn. De maatschappij die zich het eerst heeft gemeld, krijgt die ruimte.