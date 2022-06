Biden: waarschijnlijk geen bezoek aan Oekraïne tijdens Europatrip

De Amerikaanse president Joe Biden gaat waarschijnlijk niet naar Oekraïne tijdens zijn reis naar Europa die deze week begint. In eerste instantie zei hij maandag tegen verslaggevers ‘dat hangt ervan af’ toen hem ernaar werd gevraagd. Later stelde hij: ‘tijdens deze reis is dat onwaarschijnlijk.’

Biden gaat zaterdag naar een G7-bijeenkomst in Duitsland. Begin volgende week reist hij naar Spanje om een top bij te wonen van de NAVO, die plaatsvindt vier maanden na het begin van de Russische invasie van Oekraïne.

Ondanks diverse verzoeken van de Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de Amerikaanse president Oekraïne nog niet bezocht sinds het uitbreken van de oorlog op 24 februari. Eerder brachten wel de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en defensieminister Lloyd Austin een bezoek aan het land. Zij spraken in de hoofdstad Kiev met Zelenski.

Biden is een van de weinige westerse leiders die de trip naar Kiev nog niet heeft gemaakt. Vorige week was de Franse president Emmanuel Macron samen met de premiers van Duitsland en Italië in Oekraïne. De Britse premier Boris Johnson is al twee keer geweest.