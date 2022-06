Jetten: gevolgen aanleg gasvoorraden voor schatkist vallen mee

Het kabinet kondigde eerder dit jaar een subsidieregeling aan om bedrijven aan te sporen voor de winter voldoende gasvoorraden aan te leggen. Dat is momenteel niet aantrekkelijk als gevolg van de hoge gasprijzen en grote onzekerheid op de energiemarkt. Daarom is de overheid bereid deels garant te staan voor eventuele verliezen.

Jetten verwachtte in maart nog dat deze regeling de schatkist tussen 6 en 7 miljard euro zou kunnen gaan kosten. Maar de aanbesteding waarmee het subsidiegeld wordt verdeeld, verloopt zo succesvol dat hij inmiddels niet meer aan "dat soort bedragen" denkt.

Het kabinet durft de lat dan ook wat hoger te leggen. In EU-verband was eerder afgesproken dat de gasopslagen voor het invallen van de winter voor minstens 80 procent gevuld moeten zijn. Gezien de uitzonderlijke situatie is besloten daar nog boven te gaan zitten, aldus Jetten.