Kabinet komt met campagne om meer energie te besparen

Om huishoudens en bedrijven te overtuigen energie te gaan en blijven besparen, komt het kabinet met een campagne. Het doel van 'Zet ook de knop om' is om huishoudens en bedrijven te adviseren hoe zij meer kunnen doen om hun energieverbruik te verlagen.

Specifiek gaat het om energie te besparen in de zomerperiode. Zo komt er voor bedrijven een rekentool waarmee ondernemers zien welke maatregelen zij kunnen nemen. Ook zien zij daarmee welke subsidies voor de maatregelen beschikbaar zijn. Huishoudens kunnen denken aan het beter isoleren van hun huis of minder lang te douchen, aldus minister Rob Jetten (Klimaat). "Meer isoleren betekent minder gasverbruik in de winter."