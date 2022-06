Britse premier Johnson weer aan het werk na routineoperatie

De kleine routineoperatie aan zijn sinussen, ook wel bijholtes genoemd, die de Britse premier Boris Johnson maandag onderging is voorspoedig verlopen, meldt zijn woordvoerder. Johnson is terug in zijn ambtswoning Downing Street 10 en heeft zijn taken alweer opgepakt.

Omdat Johnson vanwege de ingreep onder volledige verdoving was gebracht, was vicepremier Dominic Raab het grootste deel van maandag verantwoordelijk voor ‘alle belangrijke beslissingen’, aldus de woordvoerder.