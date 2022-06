Oekraïne: voedselmagazijn in Odessa vernietigd door de Russen

Een voedselmagazijn in de haven van Odessa aan de Zwarte Zee is volgens het Oekraïense leger maandag verwoest door een Russische raketaanval. De Russen zouden veertien raketten hebben afgevuurd tijdens een drie uur durend spervuur ‘in machteloze woede over de successen van onze troepen’, aldus Oekraïne. Het Russische leger heeft nog niet gereageerd.

De raketaanvallen kwamen, nadat de door Rusland aangestelde bestuurder van de Krim-regio, die in 2014 werd geannexeerd door Moskou, zei dat Oekraïense troepen boorplatforms hadden aangevallen in de Zwarte Zee voor de zuidkust van Oekraïne. Drie mensen raakten daarbij gewond, naar zeven arbeiders wordt volgens hem nog gezocht. Het Russische persbureau Rai meldt dat de platforms op 71 kilometer van Odessa liggen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski sprak maandag de Afrikaanse Unie toe en stelde dat het continent wordt gegijzeld door de Russische invasie in Oekraïne. De Russen blokkeren Oekraïense havens die bomvol graan liggen. Hierdoor dreigen voedseltekorten in Afrikaanse landen. ‘Afrika is eigenlijk een gijzelaar. Het is een gijzelaar van degenen die een oorlog hebben ontketend tegen onze staat’, aldus Zelenski.

Het Oekraïense staatshoofd liet weten dat de onderhandelingen over het deblokkeren van de havens uiterst moeizaam verlopen en bijzonder gecompliceerd zijn. Volgens hem is er nog geen vooruitgang geboekt.