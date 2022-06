Het kabinet doet opnieuw een dringende oproep om minder gas te verbruiken Het stelt daarnaast een crisisplan in werking waar maatregelen in beschreven staan voor het geval daadwerkelijk tekorten ontstaan. Nu is dat nog niet het geval, benadrukken minister Rob Jetten (Energie) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw).