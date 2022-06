Ben Stiller bezoekt vluchtelingen in Oekraïne als VN-ambassadeur

De Amerikaanse filmster Ben Stiller heeft maandag namens de Verenigde Naties een bezoek gebracht aan Oekraïne om met vluchtelingen te praten over de impact van de oorlog. In een video op Instagram zegt hij dat ‘het zoeken van veiligheid een recht is’. Stiller is in Kiev om ‘solidariteit te tonen met mensen over de hele wereld die door oorlog en conflict hun huis hebben verloren’.