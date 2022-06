Boeren willen stikstofplan maken met overheidsspecialisten

Zeven boerenorganisaties willen dat het kabinet juridische stikstofspecialisten levert, die samen met de boeren gaan werken aan een oplossing voor de stikstofcrisis. De agrarische sector wil voor 1 juli volgend jaar een plan op tafel hebben liggen, waarin vastgelegd is welke investeringen en innovaties in de sectoren uitvoerbaar zijn en welke effecten dat zal hebben. Zonodig huren de boeren zelf extra expertise in. Ondertussen gaan ze het stikstofplan van minister Christianne van der Wal intensief bestrijden.