Slotcoördinator: KLM moet helft stoelenprobleem Schiphol oplossen

KLM moet in juli op Schiphol dagelijks het aantal stoelen voor opstappende passagiers met gemiddeld een kleine 7000 inperken. Die berekening heeft slotcoördinator Airport Coordination Netherlands (ACNL) gemaakt op basis van de hoeveelheid slots die luchtvaartmaatschappijen normaal gesproken op de luchthaven hebben. De maatschappijen zijn afgelopen weekend op de hoogte gesteld, zegt directeur Hugo Thomassen tegen het ANP.

In juli zijn er volgens de luchthaven dagelijks zo’n 13.500 stoelen te veel als alle vliegtuigen helemaal vol zitten. De beperkingen, die nodig zijn vanwege personeelstekorten, gaan om vertrekkende reizigers die van de security gebruikmaken. Overstappende passagiers worden hier niet bij meegeteld.

KLM is met ongeveer de helft van het aantal slots verreweg de grootste gebruiker van Schiphol. Maatschappijen mogen zelf kiezen hoe de beperking in het aantal stoelen ingevuld wordt. Zo kan bijvoorbeeld de ticketverkoop worden stopgezet of moeten reizen van passagiers worden geannuleerd. Dat ligt er ook aan hoeveel tickets al zijn verkocht.

Thomassen begreep naar eigen zeggen van maatschappijen dat zij de beperkingen een ‘stevige opgave’ vinden en dat deze iets ingrijpender uitpakken dan zij hadden verwacht. Thomassen is nu in het Amerikaanse Seattle op een wereldwijde bijeenkomst voor slotcoördinatoren om de planning voor het winterseizoen door te spreken.