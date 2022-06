Heijnen tegen sector: datum voor statiegeldsysteem staat vast

De staatssecretaris wijst erop dat de datum van 31 december is vastgelegd in de wet, die in februari vorig jaar is aangenomen. Dat was volgens Heijnen ‘bewust vroeg, zodat het bedrijfsleven ruim de tijd had. De invoeringsdatum staat dus vast.’ Mocht het de sector niet lukken om het systeem gereed te hebben op de vastgestelde datum, dan kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een boete opleggen.

Volgens de organisatie Stichting Afvalfonds Verpakkingen, die samen met supermarkten en brancheverenigingen werkt aan het systeem, is 31 december niet haalbaar vanwege personeels- en grondstoffentekorten. De organisatie denkt dat 1 april volgend jaar wel gaat lukken. Dan moeten de 17.000 innamepunten gereed zijn, zodat alle 2 miljard blikjes die Nederland jaarlijks gebruikt daar kunnen worden ingeleverd.

Op blikjes komt 0,15 euro statiegeld zodra het systeem ingaat. Met de maatregel wil het kabinet het aandeel blik in zwerfafval sterk verminderen.