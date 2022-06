Gasprijs stijgt verder door zorgen over Russische leveringen

De Europese gasprijzen zijn maandag verder gestegen na de flinke opmars van ruim 40 procent vorige week. Het afknijpen van de Russische gastoevoer door Moskou aan verschillende Europese landen wakkeren de zorgen aan of Europa zijn gasvoorraden wel voldoende kan aanvullen voor het winterseizoen.

Op de voor Europa maatgevende beurs in Amsterdam werd gas 6 procent duurder op 124,75 euro per megawattuur. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom maakte vorige week bekend de leveringen aan Duitsland verder terug te schroeven. Sinds donderdag wordt via Nord Stream 1, voor Duitsland de belangrijkste pijpleiding voor Russisch gas, nog maar zo’n 40 procent van de normale hoeveelheid geleverd.

Topman Aleksej Miller van Gazprom waarschuwde dat de situatie niet snel zal verbeteren. Volgens hem is er momenteel geen oplossing voor het onderhoud van de onderdelen die essentieel zijn voor het functioneren van de pijpleiding.

Noodmaatregelen

Door het afknijpen van leveringen via de Nord Stream-lijn krijgen naast Duitsland ook landen als Oostenrijk, Frankrijk en Italië al minder gas. Verschillende landen, waaronder Duitsland, stellen dat Rusland met de stap de gaslevering inzet als wapen.

Ook gaat vanwege gepland onderhoud de TurkStream-leiding, die loopt van Rusland naar Turkije, van 21 tot 28 juni helemaal dicht. Normaal gesproken gaat er vanuit Turkije ook gas naar landen als Bulgarije, Griekenland en Italië. Die landen krijgen door het onderhoud mogelijk minder gas geleverd.

Duitsland kondigde al aan met nieuwe noodmaatregelen te komen om de leveringen van gas te kunnen verzekeren. De Duitse regering zou onder meer het gebruik van gas voor de opwekking van energie willen verminderen en prioriteit willen geven aan het aanvullen van opslagfaciliteiten voor de winter. Ook moeten er meer kolencentrales worden gebruikt om het tekort te compenseren.