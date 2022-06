Zo’n 1000 mensen geëvacueerd vanwege bosbranden in Noord-Spanje

Ongeveer duizend mensen uit twaalf dorpen in de Spaanse regio Navarra zijn geëvacueerd vanwege bosbranden. De brand leek afgelopen weekend onder controle, maar doordat de wind van richting veranderde werd het vuur aangewakkerd. De ergste brand is in de buurt van Gallipienzo, ongeveer 20 kilometer ten zuiden van Pamplona, de hoofdstad van de regio.

Spanje had wekenlang te maken met een hittegolf, maar de temperaturen zijn nu aan het dalen. In Navarra is het voor het eerst in lange tijd kouder dan 30 graden.

Een brand in de Sierra de la Culebra in het noordwesten van Spanje is wel grotendeels geblust. 25.000 hectare bosland is verwoest door het vuur. De brandweer is daar nog wel alert, omdat de kans dat er weer brand uitbreekt groot is.