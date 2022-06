Brussel start onderzoek naar ijzerpillenmaker Vifor Pharma

De Europese Commissie is een onderzoek begonnen naar mogelijke praktijken van de Zwitserse farmaceut Vifor Pharma die de concurrentie op de markt voor ijzerpillen verstoren. Vifor Pharma zou volgens aanwijzingen die de commissie heeft ‘al jarenlang’ via misleidende communicatiecampagnes zijn rivaal Pharmacosmos in diskrediet proberen te brengen.