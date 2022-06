Systeem inzamelen statiegeldblikjes loopt maanden vertraging op

De organisatie werkt in opdracht van supermarktenkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en branchevereniging voor voedselproducenten Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) aan een innamesysteem. Volgens Klein Lankhorst is dat systeem drie maanden later dan gepland, op 1 april, gereed en dan kunnen consumenten blikjes inleveren bij onder meer supermarkten en tankstations. In totaal gaat het om zo'n 17.000 innamepunten.

"We zien nu al dat leveranciers zeggen dat ze niet op tijd kunnen leveren", aldus Klein Lankhorst. Zo zijn er onzekerheden rond de levertijden van machines voor het tellen en sorteren van de blikjes. Het opzetten van het inzamelsysteem is volgens Klein Lankhorst "complex" en het afvalfonds is daarbij "afhankelijk van meerdere leveranciers". Het creëren van een goed werkend ICT-systeem is het lastigst, vertelt ze. Met de drie maanden uitstel hoopt het afvalfonds "onzekerheid en chaos" te voorkomen.

Begin vorig jaar besloot het vorige kabinet om 0,15 euro statiegeld in te voeren op blikjes. Zo moet worden voorkomen dat het afval in het milieu belandt, zoals nu jaarlijks met veel blikjes gebeurt. Het statiegeld op blikjes moest op 31 december worden ingevoerd maar het inzamelsysteem is dan nog niet gereed. "Het ministerie is op de hoogte", zegt Klein Lankhorst daarover.