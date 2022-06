Bosbranden Oost-Duitsland onder controle na regen

De bosbranden in het oosten van Duitsland zijn grotendeels onder controle gebracht na de regen van maandagochtend. De burgemeester van het dorp Beelitz, circa 50 kilometer ten zuidwesten van Berlijn, meldt dat het vuur nog niet overal geblust is, maar dat het veilig genoeg is voor mensen om terug te gaan naar hun huizen.