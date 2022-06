Shell aan kop in voorzichtig hogere AEX

Olie- en gasconcern Shell was maandag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index, die een voorzichtige winst liet zien. Beleggers deden het rustig aan na de afgelopen turbulente beursweek, waarin verschillende centrale banken de rentes verhoogden. De Europese markten kunnen ook geen richting ontlenen aan Wall Street, waar de beurzen dicht zijn vanwege Juneteenth, waarbij de afschaffing van de slavernij in de VS wordt herdacht.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 637,68 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 918,30 punten. Frankfurt won 0,3 procent en Londen steeg 0,9 procent. Parijs klom 0,1 procent. De partijencoalitie van president Emmanuel Macron, Ensemble, verloor haar meerderheid in het Franse parlement. Dit betekent dat Macron waarschijnlijk grote moeite zal hebben zijn beleid door te voeren.

Shell won 1,8 procent. De oliesector bleef in de belangstelling na de recente stevige prijsval. De vrees voor een recessie en daarmee een lagere vraag zorgden er vrijdag voor dat een vat olie tot 7 procent goedkoper werd. Een vat Amerikaanse olie kostte maandag 0,2 procent meer op 109,79 dollar, terwijl de prijs van Brentolie 0,1 procent daalde tot 112,97 dollar per vat.

Air France-KLM

In de MidKap steeg Air France-KLM 3,8 procent. De blik van beleggers blijft gericht op de problemen in de luchtvaart- en reissector waar personeelstekorten zorgen voor verstoringen. Op de luchthaven van Brussel vertrekken er vanwege een staking bijvoorbeeld geen vluchten. Ook kwam easyJet met een handelsupdate. Daarin kondigde de budgetmaatschappij aan dat het de vluchten vanaf Schiphol, maar ook vanaf de Londense luchthaven Gatwick, gaat verminderen. Het aandeel verloor 2,8 procent in Londen. Sectorgenoten als British Airways-moeder IAG en Lufthansa wonnen rond de 3 procent.

Op de lokale Amsterdamse markt dikte Majorel 10 procent aan. Het in Luxemburg gevestigde callcenterbedrijf heeft een overeenstemming bereikt over een fusie met zijn Amerikaanse branchegenoot Sitel Group. Het fusiebedrijf krijgt het hoofdkantoor in Luxemburg en houdt zijn beursnotering in Amsterdam.

Renault

De Franse autofabrikant Renault steeg bijna 7 procent in Parijs dankzij een koopadvies van zakenbank Jefferies. Atos zakte dik 5 procent. Het Franse IT-bedrijf ziet financieel directeur Stéphane Lhopiteau vertrekken. Eerder stapte de topman al op vanwege de plannen om het bedrijf op te splitsen.

De euro was 1,0531 dollar waard tegen 1,0473 dollar op vrijdag.