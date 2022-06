Organisatie boerenmanifestatie waarschuwt deelnemers

De boerenorganisaties die voor woensdag een manifestatie hebben georganiseerd in het Gelderse Stroe hebben mogelijke deelnemers dit weekeinde per mail en in appgroepen gewaarschuwd dat het ‘een vreedzame demonstratie’ moet worden. Het gebruik van alcohol is om die reden bijvoorbeeld absoluut verboden, aldus Wim Brouwer van boerenorganisatie LTO Gelderse Vallei.