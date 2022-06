Van der Burg snapt kritiek Inspecties op opvang asielkinderen

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) snapt de kritiek van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ‘heel goed’ over de slechte asielopvang van kinderen en jongeren. ‘Dit is niet hoe wij kinderen in Nederland willen opvangen, dat is ook mijn zorg en heb ik herhaaldelijk laten weten de afgelopen periode’, laat hij in een reactie weten.