Slachtofferhulp roept slachtoffers The Voice op zich te melden

Slachtofferhulp Nederland roept mensen die slachtoffer zijn geworden van seksueel wangedrag bij The Voice of Holland op zich te melden. De oproep wordt gedaan omdat slachtoffers zich sinds vorige week niet meer kunnen melden bij advocatenkantoor Van Doorne, dat onderzoek doet naar het grensoverschrijdende gedrag bij het programma.

Slachtofferhulp Nederland laat weten dat het wil voorkomen dat slachtoffers van het The Voice-schandaal ‘nergens meer terecht (denken) te kunnen. Volgens betrokkenen hebben meerdere slachtoffers zich nog altijd niet gemeld bij het onderzoekende advocatenkantoor, een slachtofferadvocaat of elders.’

The Voice-producent ITV liet eerder al weten dat het meldpunt bij het advocatenkantoor voor slachtoffers 15 juni gesloten zou worden, omdat het onderzoek een ‘nieuwe fase’ ingaat. Alleen mensen die zich voor die datum hebben gemeld kunnen nog tot 29 juni gebruikmaken van het platform. Wel kunnen mensen nog steeds contact opnemen met het onderzoeksteam, aldus ITV.

Wantrouwen

Slachtofferhulp Nederland laat weten dat het slachtoffers op meerdere vlakken kan ondersteunen. ‘Er mag geen slachtoffer in de kou blijven staan. Eenieder moet daarbij eigen keuzes maken’, zegt bestuursvoorzitter Rosa Jansen. De organisatie heeft nauw contact met Sébas Diekstra en andere advocaten. Diekstra staat een aantal slachtoffers van The Voice of Holland bij.

Diekstra laat aan NU.nl weten dat er wantrouwen is richting ITV, de opdrachtgever van het onderzoek bij Van Doorne. De producent heeft volgens hem al langer geweten van de misstanden bij The Voice, terwijl het bedrijf zelf zei nooit van iets geweten te hebben.

Eind april werd bekend dat het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek instelt naar aanleiding van aangiften die zijn gedaan wegens wangedrag bij The Voice of Holland. Er liggen onder meer aangiften tegen Ali B, een regisseur en voormalig bandleider Jeroen Rietbergen.