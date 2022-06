Advocaat: Willem Engel krijgt geen eerlijk strafproces

De advocaat van Willem Engel vindt dat zijn cliënt geen eerlijk strafproces krijgt. Het Openbaar Ministerie had niet tot vervolging van Engel mogen overgaan, omdat hij zich als politiek activist in het publieke debat beroept op de vrijheid van meningsuiting, zei advocaat Michael Ruperti maandag bij aanvang van de regiezitting in de rechtbank in Rotterdam. Engel staat daar als verdachte terecht voor opruiing.

Engel steekt als politiek activist zijn mening niet onder stoelen of banken, aldus Ruperti. ‘Hij zoekt zeer bewust de grens in het publieke debat op.’ Volgens Ruperti doet Engel dat vreedzaam en distantieert hij zich van geweld. ‘Hij is iemand die nooit scheldt, of bedreigt of intimideert’, aldus de raadsman. ‘In de context van het publieke debat heeft hij zich niet strafbaar gedragen. Dit maakt vervolging onbegrijpelijk.’

Eind vorig jaar werd een collectieve aangifte van initiatiefnemer Norbert Dikkeboom, die door 22.581 mensen was ondertekend, tegen Engel ingediend bij het OM in Rotterdam. Ze vinden dat hij zich schuldig maakt aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging. Ruperti vindt dat het OM de kant van Dikkeboom kiest en noemt dat ‘curieus en willekeurig’.

Ruperti: ‘Engel wordt door de publieke opinie neergezet als wappie, complotdenker en dansleraar zonder verstand van zaken. Iedereen die het niet met hem eens was, viel over elkaar heen om zijn mening te uiten.’