Kleine winst voor AEX bij begin nieuwe beursweek

De AEX-index in Amsterdam is maandag met een kleine winst aan de nieuwe sessie begonnen. Beleggers doen het rustig aan na een turbulente beursweek waarin verschillende centrale banken de rentes verhoogden. De agenda voor beleggers is nagenoeg leeg. De markten moeten het ook doen zonder input uit de Verenigde Staten. Daar blijven de beurzen dicht vanwege Juneteenth, waarbij de afschaffing van de slavernij in de VS wordt herdacht.