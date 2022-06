Verkopen Primark weer boven niveau voor coronacrisis

De verkopen van de Britse kledingketen Primark, die ook actief is in Nederland, lagen in het afgelopen kwartaal weer boven het niveau van voor de coronapandemie. Dat meldt moederbedrijf AB Foods in een handelsupdate. Naast een aantrekkende vraag naar goedkopere kleding zag de keten zich ook genoodzaakt om de prijzen van bepaalde artikelen te verhogen vanwege de hoge inflatie.