ING: personeelstekorten maken het nodig om efficiënter te werken

De personeelstekorten in de technologische industrie in Nederland kunnen komende jaren hard oplopen als het niet lukt om efficiënter te gaan werken. Dat voorzien deskundigen van ING in een nieuw rapport.

Volgens de bank is de arbeidsmarkt momenteel krapper dan ooit, en de kenners denken dat de roep om personeel voorlopig alleen maar groter wordt als gevolg van de vergrijzing. Dat zou ertoe kunnen leiden dat er in 2026 tussen de 15.000 tot 20.000 niet te vervullen vacatures voor technici zijn bij metaalondernemingen, installatiebedrijven en fabrikanten van bijvoorbeeld elektrische apparatuur.

Dit terwijl de sector de afgelopen vijf jaar met zo’n 5 procent per jaar is gegroeid en de potentie heeft om voor Nederland een belangrijke groeimotor te blijven. Daarom is ING gaan kijken wat het kan opleveren als de productie via een slimme inzet van technologische middelen met hetzelfde aantal werknemers kan worden vergroot.

Het bleek dat als de arbeidsproductiviteitsgroei op zo’n 3 procent per jaar zou liggen, de personeelsomvang in 2030 ten opzichte van 2020 met zo’n 70.000 werknemers opgevoerd zou moeten worden. Bij een productiviteitsgroei van 5 procent per jaar zijn daarentegen helemaal geen extra medewerkers nodig om in het huidige tempo verder te blijven groeien.

Vooral door middel van het digitaliseren van processen zou er veel te winnen zijn, maar ook door bijvoorbeeld slimmer om te gaan met data, meer samen te werken en het ontwikkelen van betere ontwerpen. Maar wanneer de productiviteit helemaal niet meer toeneemt, dan zou de sector straks meer dan 200.000 extra medewerkers nodig kunnen hebben.