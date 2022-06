Beleggers voorzichtig door economische onzekerheid

De agenda voor beleggers is nagenoeg leeg. De markten moeten het ook doen zonder input uit de Verenigde Staten. Daar blijven de beurzen dicht vanwege Juneteenth, waarbij de afschaffing van de slavernij in de VS wordt herdacht. Mogelijk dat cijfers over de Duitse producentenprijzen voor enige richting zullen zorgen. Verder blijven de ogen gericht op de problemen in de luchtvaart- en reissector waar personeelstekorten zorgen voor verstoringen. Op de luchthaven van Brussel vertrekken er vanwege een staking geen vluchten.

De leiders in de luchtvaartindustrie zijn ondertussen in Doha bijeen. Aansluitend op de jaarvergadering van de internationale branchevereniging IATA is luchtvaarttop WATS. Tijdens de bijeenkomst zal onder andere worden gesproken over het herstel van de luchtvaart uit de coronacrisis en de problemen op luchthavens als gevolg van personeelstekorten. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de impact van de oorlog in Oekraïne op de luchtvaartindustrie.

Oliesector

De oliesector staat ook in de belangstelling na de stevige prijsval van voor het weekend. De vrees voor een recessie en daarmee een lagere vraag zorgden er vrijdag voor dat een vat olie 6 tot 7 procent goedkoper werd. Een vat Amerikaanse olie kostte voorbeurs een fractie meer op 109,60 dollar. Brentolie werd zo’n 0,8 procent duurder op 113,92 dollar per vat.

De Amsterdamse AEX-index sloot vrijdag met een min van 0,4 procent op 635,75 punten. De MidKap steeg juist 1,4 procent, geholpen door een stevige plus voor ABN AMRO na berichten dat het Franse BNP Paribas interesse zou hebben in een overname van de bank, die grotendeels in handen is van de Nederlandse staat. ABN AMRO won bijna 6 procent. Op Wall Street was vrijdag een wisselend beeld te zien, na de forse koersdalingen eerder in de week.