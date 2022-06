Verlies zwaargewicht Samsung drukt op aandelenbeurs Zuid-Korea

Het Zuid-Koreaanse techconcern Samsung was maandag op de beurs in Seoul een duidelijke verliezer. Beleggers maken zich zorgen over het aanhoudende tekort aan geheugenchips, in combinatie met de vrees voor een economische recessie. Die kunnen het bedrijf in de weg zitten, ook omdat steeds meer centrale banken wereldwijd hun monetaire beleid aanscherpen vanwege de hoge inflatie.

Het aandeel Samsung verloor maandag 2,5 procent, waarbij de onderneming qua beurswaarde zijn laagste niveau in ruim een jaar bereikte. Vooral buitenlandse beleggers doen de aandelen de laatste weken van de hand. Het verlies van Samsung weegt zwaar op de Kospi, die een verlies van 2,6 procent noteerde. Het aandeel Samsung vertegenwoordigt krap een vijfde van de marktkapitalisatie van de index.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent hoger. Techconcern Alibaba verloor 0,9 procent, ondanks berichten voor het weekend dat een mogelijke beursgang van Ant Group, het betaalbedrijf van Alibaba, een stap dichterbij is. Vooralsnog liggen Chinese autoriteiten nog dwars bij die beursplannen.

De index in Shanghai stond 0,1 procent in de plus. De Chinese centrale bank heeft de rentetarieven op leningen met een looptijd van een en vijf jaar ongewijzigd gelaten. Beijing zou wel nieuwe maatregelen willen nemen om bedrijven te helpen die vanwege de hoge kosten hun winsten zien dalen.

De Nikkei-index in Tokio verloor 0,7 procent. In Sydney zakte de All Ordinaries 0,6 procent.