Krant: China overweegt extra ondersteuning voor fabrikanten

Producenten van consumentengoederen, waaronder fabrikanten van elektrische voertuigen, hebben dit jaar verliezen geleden als gevolg van de hogere kosten voor ruwe materialen en grondstoffen als staal, olie en gas, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Volgens de krant zou Beijing maatregelen overwegen om de vraag van consumenten en investeringen in technologie te stimuleren. De problemen bij de fabrikanten zouden namelijk kunnen leiden tot aanzienlijk zwakkere investeringen in de productie in de tweede helft van het jaar, wat een klap zou zijn voor de economie.

De regering moet het investeringsvertrouwen van deze fabrikanten stabiliseren en helpen hun opbrengsten te verbeteren door problemen zoals achterstallige vorderingen op te lossen, denkt Liu Xiangdong, plaatsvervangend topman bij de Chinese organisatie voor economisch onderzoek, uitwisseling en advies (CCIEE). Li Hongtu, hoofdeconoom van financiële informatieleverancier Bolan Finance, zei dat de autoriteiten ook zouden moeten helpen door de consumentenuitgaven voor nieuwe energiezuinige auto’s, milieuvriendelijke bouwmaterialen en huishoudelijke apparaten te stimuleren.