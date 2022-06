Rustig in vertrekhal Brussels Airport na annuleren vluchten

Maandagochtend is het rustig in de vertrekhal van vliegveld Brussels Airport, waar alle vluchten zijn geannuleerd vanwege een staking van het beveiligingspersoneel. Volgens een woordvoerder van de luchthaven zijn de meeste mensen op de hoogte van de annuleringen.

Wel zijn tientallen mensen naar het vliegveld gekomen op verzoek van vervoerders, zodat ze met een bus naar een ander vliegveld kunnen worden gebracht. Vluchten van TUI Fly zijn verplaatst naar kleinere vliegvelden in Antwerpen, Oostende of Luik. Enkele vluchten zijn verschoven naar dinsdag.

Maandag zijn in totaal 232 vertrekkende vluchten geschrapt op Brussels Airport. Driekwart van de inkomende vluchten gaat niet door. Vrachtvluchten gaan wel door, zei een woordvoerder.

In Brussel wordt maandag ook gedemonstreerd voor betere lonen vanwege de snel stijgende prijzen. Volgens openbaarvervoerbedrijf De Lijn rijdt 60 procent van de bussen in de Belgische hoofdstad, in Antwerpen is dat ongeveer 50 procent.