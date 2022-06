Winkelmedewerkers Schiphol krijgen er in nieuwe cao 5 procent bij

De winkelmedewerkers van de taxfreeshops op luchthaven Schiphol krijgen er in twee jaar 5 procent salaris bij. Dat is met werkgever Schiphol Air Retail (SAR) afgesproken in een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, meldt vakbond FNV. Vorig jaar hebben de medewerkers van de See Buy Fly-winkels nog een aantal keer gestaakt.

‘Deze cao was er niet geweest als de medewerkers vorige zomer niet hadden gestaakt’, zegt FNV-bestuurder Margje van der Woude in een toelichting. In juli en in september legden tientallen medewerkers van de taxfreeshops urenlang het werk neer. Het conflict ging onder meer over een zogeheten arbeidsvoorwaardenregeling die het winkelbedrijf had ingevoerd voor nieuwe medewerkers. FNV maakte zich daar boos over en vond het een manier om de lonen te verlagen.

De 150 medewerkers krijgen naast een loonsverhoging van 5 procent een hogere toeslag voor werken op feestdagen. Daarnaast kunnen ze er nog eens 2,5 procent bij krijgen bij een goede beoordeling. Ook krijgt het personeel een bijdrage van 25 euro per maand om te sporten en een hogere reiskostenvergoeding.

Onder Schiphol Airport Retail vallen twaalf winkels achter de douane. De medewerkers stemmen nog over het onderhandelingsresultaat.