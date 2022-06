Rusland exporteert recordhoeveelheid olie naar China

Rusland heeft in mei een recordhoeveelheid olie naar China geëxporteerd. De invoer van olie uit Rusland door China steeg in mei met 55 procent in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee heeft Rusland in China een dankbare zakenpartner, zeker nu westerse landen vanwege de oorlog in Oekraïne onder andere geen olie vanuit Rusland meer willen importeren.

Rusland verdrong zelfs Saudi-Arabië als grootste leverancier van olie in China. Daarbij profiteerden Chinese raffinaderijen als Sinopec en Zhenhua Oil dankbaar van de kortingen omdat Rusland de fossiele grondstof nog maar naar een beperkt aantal markten kan leveren als gevolg van sancties.

De invoer van Russische olie bedroeg in totaal bijna 8,4 miljoen ton, aldus gegevens van de Chinese douanedienst. Dat komt overeen met krap 2 miljoen vaten per dag, een stijging ten opzichte van de 1,6 miljoen miljoen vaten olie per dag in april.

China is ‘s werelds grootste importeur van ruwe olie. De ingevoerde Russische olie wordt zowel via de Oost-Siberiëpijpleiding in de Stille Oceaan als vanuit Russische havens naar China aangevoerd, ook vanuit havens in het westen van Rusland.