Crisisopvang asielzoekers op tafel bij Veiligheidsberaad

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad praten maandagavond in Utrecht over de crisisopvang van asielzoekers. Onder meer komt aan de orde het crisisplan dat het kabinet vrijdag aankondigde, naast de crisisnoodopvang die de veiligheidsregio’s zelf al organiseren. Staatssecretaris Eric van der Burg schuift aan in Utrecht.

De crisisnoodopvang voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel staat al wekenlang op de agenda van het Veiligheidsberaad. Onlangs zeiden de burgemeesters dat het lastig wordt om voor langere tijd telkens locaties voor honderden vluchtelingen te realiseren. Voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA is dat vervelend, want als een crisisnoodopvang sluit, komen de asielzoekers die daar verbleven weer terug naar Ter Apel. Het is de bedoeling dat er een tweede aanmeldcentrum elders in Nederland komt.

De burgemeesters bespreken ook de aparte opvang voor gevluchte Oekraïners. De opvangplekken in gemeenten raken langzamerhand vol. Er zijn nog wel gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen onderdak willen bieden, maar in de aanstaande vakantiemaanden kan dat moeilijk worden. Gemeenten en veiligheidsregio’s moeten bemiddelen tussen gezinnen en Oekraïners.