Linkse kandidaat Petro wint presidentsverkiezingen Colombia

De linkse kandidaat Gustavo Petro heeft de presidentsverkiezingen in Colombia gewonnen. Met 98 procent van de stemmen geteld kan hij niet meer worden achterhaald door zijn rechtse tegenstrever Rodolfo Hernández. De overwinning van Petro (62) is bijzonder. Lang was het in Colombia nagenoeg ondenkbaar dat een linkse kandidaat serieus kans zou maken op het presidentschap.

Bijna 40 miljoen kiezers in Colombia konden zondag kiezen tussen Petro, die lang geleden nota bene een guerrillastrijder was, en de rijke ondernemer Hernández, die onder meer dankzij sociale media erg populair werd. Vanwege zijn vaak boude uitspraken en excentrieke campagnestijl wordt Hernández ook wel de ‘Colombiaanse Trump’ genoemd.

In Colombia vochten decennialang linkse rebellengroepen, zoals de FARC, ELN en M-19, tegen met name rechtse regeringen. Guerrillabeweging M-19, waarvan Petro ooit lid was, legde in 1990 de wapens neer en vormde zichzelf om tot een politieke partij. Petro was daarna onder meer enige tijd burgemeester van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Hij heeft beloofd het vredesakkoord uit 2016 met de linkse FARC-rebellen volledig uit te uitvoeren. Ook wil hij nieuwe vredesbesprekingen aangaan met de nog steeds in delen van het land actieve ELN-rebellen.

Petro heeft verder gezworen als president ingrijpende economische en sociale veranderingen door te zullen voeren. Vooral onder jongeren is hij populair. Maar tegenstanders beschuldigden hem er tijdens de campagne van dat hij het economisch problematische beleid van de overleden ex-leider van buurland Venezuela, Hugo Chávez, zou willen kopiëren. Zelf ontkent Petro dat.