Vijlbrief: bij extra gaswinning veilige huizen opnieuw versterken

Vijlbrief wil de gaskraan niet verder opendraaien, ‘omdat het gevaarlijk is. Het veld gaat dicht’, zegt hij in NRC. Het kabinet wil de gaswinning in Groningen in 2023 of 2024 stopzetten. Alleen bij een gascrisis is het opschroeven van gaswinning in Groningen voor Vijlbrief bespreekbaar.

‘Alleen als er een veiligheidssituatie ontstaat die zo ernstig is dat je die kunt afwegen tegen de veiligheid van de Groningers -als we onze ziekenhuizen niet kunnen verwarmen of huishoudens niet meer kunnen koken- dan is extra gaswinning in Groningen een optie. Die lijn is in het kabinet al een aantal keren besproken.’

Als de gaskraan verder wordt opengedraaid, ‘neemt het aardbevingsgevaar substantieel toe’, zegt Vijlbrief. Mogelijk dat huizen opnieuw moeten worden beoordeeld en dat er huizen bijkomen die moeten worden versterkt. 6000 woningen zijn nu veilig verklaard.

Dit zou de huidige moeizame versterkingsoperatie nog ingewikkelder maken, stelt Vijlbrief. ‘Dat is een extra reden om het niet te willen.’