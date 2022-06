Druk op Ter Apel door inzet veiligheidsregio’s verminderd

Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoeft voor de tweede nacht op rij waarschijnlijk niemand op stoelen of in tenten te slapen. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt dat de druk op Ter Apel is verminderd door onder meer de inzet dit weekend van de veiligheidsregio’s en de gemeenten om plek vrij te maken voor asielzoekers.

Van de vijftig tenten die het Rode Kruis bij Ter Apel had geplaatst, omdat het aanmeldcentrum de laatste tijd overvol was, zijn er inmiddels tien afgebroken. Volgens de zegsman van het COA zijn er zondagavond tussen de 1800 en 1900 asielzoekers in het aanmeldcentrum, waar normaliter plek is voor maximaal 2000 mensen.

Eerder deze week kwam het aantal asielzoekers in Ter Apel ruim boven de 2200 uit. De woordvoerder spreekt dan ook van ‘een significante daling’. Doordat het zo druk was bij het aanmeldcentrum moesten honderden asielzoekers deze week noodgedwongen slapen in een sportzaal, in een tent of op een stoel in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).