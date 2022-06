Bosbrand in noordwesten Spanje onder controle

De bosbrand in de bergen van de Sierra de la Culebra in noordwest-Spanje is op zijn retour. Dankzij een daling van de temperatuur is het blussen in de nacht van zaterdag op zondag makkelijker geworden. Alle bewoners van dorpjes die werden ontruimd kunnen terug naar huis. Alle wegen en spoorwegen die in het getroffen gebied in de provincie Zamora waren afgesloten zijn weer open, melden Spaanse media. De brand heeft circa 25.000 hectare land in de as gelegd.

De droogte en hitte veroorzaken branden in verscheidene plaatsen in Spanje. De brand in Zamora, over een strook bergachtig land van 67 kilometer lang, was vooralsnog verreweg de grootste en meest bedreigende.

Ook in de noordoostelijke Spaanse regio Catalonië is de brandweer erin geslaagd een bosbrand bij Olivella, ten westen van Barcelona, zondag onder controle te krijgen, mede dankzij de verbeterde weersomstandigheden. Ten zuiden van de stad Pamplona in de regio Navarra zijn meerdere bosbranden uitgebroken maar deze stabiliseren zich of zijn onder controle volgens plaatselijke media. In Portugal is de brandweer bij Fundão een natuurbrand meester.

De hitte, droogte en wind waar grote delen van Europa dit weekend mee te maken hebben gehad, maken het risico van bosbranden groot. In het zuidoosten van Frankrijk in het departement Var is een deel van een militair oefenterrein na of tijdens een oefening in brand gevlogen. Ten zuidwesten van Berlijn woedt zondag een grote bosbrand in de deelstaat Brandenburg in een van de heetste streken van het land.