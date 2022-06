Organisatie klimaatmars: 10.000 betogers lopen mee in Rotterdam

‘De mars is nog onderweg en de eerste mensen komen al bijna weer aan op het plein. We zijn heel blij dat al deze mensen zijn gekomen om hun zorg uit te spreken over het klimaat. Voor Rotterdam is dit de hoogste opkomst ooit voor een klimaatdemonstratie’, aldus de Klimaatcrisis Coalitie.

Na een kort podiumprogramma op het plein voor de Markthal trokken de klimaatbetogers rond 13.45 uur door het centrum van de Maasstad. Verkeersregelaars en politie houden het verkeer in het centrum tegen om de stoet te laten passeren. De route gaat onder meer via de Blaak, de Coolsingel en het Hofplein, om weer op de beginplaats te eindigden. Daar wordt de dag afgesloten met een aantal sprekers en muziek.

Goede sfeer

Met af en toe zon, meerdere bandjes en muzikanten in de optocht en langs de route zit de sfeer er tijdens de mars goed in. Met vlaggen, speeches, spandoeken en borden vragen de demonstranten aandacht voor onder meer een beter klimaatbeleid en een groenere levensstijl. ‘Wat gaat het worden, uitsterven of leven?’, ‘Het is tijd voor daadkrachtig klimaatbeleid’, ‘Deze weg loopt dood’, ‘Krimp is groei’ en ‘Opa’s en oma’s, eet vegan!’, viel er zoal te lezen.

De organisaties achter de betoging willen ‘geen woorden maar daden’ om de opwarming van de aarde te beperken. Nederland staat nu stil, vinden ze. ‘Kolencentrales blijven open en deadlines uit de Urgenda-klimaatzaak worden niet gehaald, terwijl de klimaatcrisis aan de orde van de dag is met wereldwijd overstromingen, bosbranden en hongersnoden.’

Oorlog

Ook leggen ze een verband tussen de opwarming van de aarde en de oorlog in Oekraïne. ‘Fossiele brandstoffen zijn de aanjager van de klimaatcrisis, maar ook van oorlog, conflict en vervuiling. Door een kapot systeem lijken we als samenleving vast te zitten aan fossiele brandstoffen. En zo betalen we mee aan gruwelijke oorlogen, zoals nu in Oekraïne’, zegt Faiza Oulahsen van Greenpeace.

Bij de zogeheten Klimaatcrisis Coalitie die het protest organiseert zijn onder meer Greenpeace, Oxfam Novib, vakbond FNV, Extinction Rebellion, Milieudefensie en Fridays for Future aangesloten. Aan de vorige klimaatmars, in Amsterdam, deden in november vorig jaar zo’n 40.000 mensen mee.