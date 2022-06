Minister Yellen: inflatie is onacceptabel hoog

De inflatie in de Verenigde Staten is ‘onacceptabel hoog’. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen in een interview met televisiezender ABC. De hoge inflatie heeft volgens haar voor een groot deel te maken met de oorlog in Oekraïne, omdat daardoor de prijzen van brandstof en voedingsmiddelen worden aangejaagd.

Ze stelt dat de hoge inflatie wordt veroorzaakt door wereldwijde factoren, waaronder dus Oekraïne, niet door lokale factoren. Momenteel bevindt de Amerikaanse inflatie zich op het hoogste niveau in ruim veertig jaar. Dat ondermijnt de koopkracht van huishoudens, wat weer schadelijk is voor de economie. Yellen denkt wel dat de inflatie in de VS de komende maanden kan dalen.

De Federal Reserve, de Amerikaanse centralebankenkoepel, verhoogde vorige week nog de rente in het hoogste tempo in bijna dertig jaar om zo de hoge inflatie tegen te gaan. Yellen, die zelf oud-voorzitter is van de Fed, verwacht dat de economische groei in de VS kan gaan afzwakken, maar denkt niet dat er een recessie aankomt. Een recessie is volgens haar ‘helemaal niet onvermijdelijk’. Ze gaf verder aan dat de Amerikaanse arbeidsmarkt erg sterk is.