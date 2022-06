Airbus en Qantas steken 200 miljoen dollar in duurzame brandstof

Vliegtuigbouwer Airbus en de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas investeren samen 200 miljoen dollar (omgerekend 190 miljoen euro) in de ontwikkeling van duurzame brandstoffen in Australië. Dat meldden de bedrijven voorafgaand aan de jaarlijkse vergadering van de internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA in Doha in Qatar.