Rusland: 50 hoge Oekraïense militairen gedood in commandopost

Russische raketten hebben een commandopost van het Oekraïense leger getroffen waar generaals en andere hoge officieren voor een vergadering bijeengekomen waren. Volgens defensiewoordvoerder Igor Konasjenkov zijn er vijftig hoge officieren gedood bij de aanval in een plaatsje bij de stad Krivi Rih, ruim 350 kilometer ten zuidoosten van Kiev. Er zijn geen meldingen van Oekraïense zijde over de raketaanvallen.

Onder de doden zijn generaals die de leiding hadden over de strijd in de regio’s van Mikolajiv en van Zaporizja. Konasjenkov maakte ook zoals gebruikelijk melding van de vernietiging van veel militair materieel in verscheidene plaatsen in Oekraïne, dat recent door bondgenoten ter beschikking was gesteld, inclusief pantservoertuigen en raketlanceersystemen.